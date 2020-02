Der Musikverein Schrezheim zählte im vergangenen Jahr 333 Mitglieder, davon 96 aktive. Die Hauptkapelle hat 17 Auftritte absolviert und bei drei Umzügen aufgespielt. Hinzu kamen 14 Ständchen. Dies und vieles mehr wurde den 77 anwesenden Mitgliedern bei der Hauptversammlung im „Lamm“ präsentiert.

Dirigentin Christine Kraus berichtete von der musikalischen Entwicklung im Verein. Derzeit werde das Repertoire erarbeitet und erweitert. Ziel sei, dass man sich gemeinsam finde. Zwischenmenschlich solle es noch besser werden.

Stefanie Mai berichtete von den Auftritten der Jugendkapelle. Wie die Dirigentin wissen ließ, sind im Januar 2020 fünf Musiker neu dazu gekommen. Aktuell zählt die Jugendkapelle 34 Musiker.

Vorsitzende Anita Waizmann erläuterte, warum die Bläserklasse Buchenberg nach fünf Jahren nicht weitergeführt wird. Aus Zeitgründen könne der Musikverein keine Ausbilder mehr zur Verfügung stellen. Eine Zusammenarbeit mit der Musikschule sei an organisatorischen Dingen gescheitert.

Ortsvorsteher Albert Schiele überbrachte die Grüße von Oberbürgermeister Michael Dambacher. Er wünscht sich, dass der Musikverein die Schrezheimer Farben weiter so gut vertritt.

Den D1-Lehrgang erfolgreich abgeschlossen haben Adam Betzold, Simon Waizmann, Ellen Hompf, Lara Jäggle und Emil Hild. Für die erfolgreiche Teilnahme am D2-Lehrgang wurden Pia Franta, Alina Heidler und Annkristin Schneider geehrt.

Schriftführer Wolfgang Bahle übernahm die Ehrungen des Blasmusikverbands Ostalb. Für zehn Jahre Musizieren wurden Patrick Bergler, Tim Fünfgelder, Julia Gauß, Magdalena Kucher, Andreas Kucher, Constanze Lieder, Rebecca Lingel, Stefanie Mai, Lisa Mai und Jana Vaas mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet.

Für 20 Jahre erhielt Alexandra Schäfer die Ehrennadel in Silber. Für 30 Jahre bekam Uwe Apelt die Ehrennadel in Gold. Schon seit 40 Jahren aktiv ist Martin Hutter. Dafür gab es die Ehrennadel in Gold mit Diamant. Karin Abele wurde für zehnjährige fördernde Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Anita Waizmann nahm die vereinsinternen Ehrungen vor. Für 20 Jahre wurden Rudolf Kucher und Roland Manz ausgezeichnet. Für 30 Jahre Josef Barth, Armin Brülls, Dieter Ernst, Hubert Kucher, Waltraut Principi, Annemarie Schäfer und Gerhard Schäfer. Für 40 Jahre Manfred Bäuerle, Anton Brenner, Karl-Heinz Hügler, Margit Hügler-Uhl, Brigitta Krauß, Hans Kucher jun., Walter Pöhler und Andreas Strobel.

Karin Abele wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, Gerlinde Traub als Kassiererin. Lisa Mai und Verena Vogler sind neue Schriftführerinnen. Patrick Bergler und Tim Fünfgelder wurden zu Schatzmeistern bestellt.

Ursula Jäggle wurde als Vertreterin der Passiven gewählt und Fabian Strobel als neuer Jugendleiter. Notenwartin Maike Vaas wird von Laura Satzenhofer und Katharina Ott unterstützt. Christina Schneider ist neue Kassenprüferin, Isabel Fuchs wird die Jugend im Vorstand vertreten.