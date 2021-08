Viele Abschiede am Ellwanger Kreisberufsschulzentrum

Mit dem Schuljahreswechsel gibt es einige große Veränderungen am Kreisberufsschulzentrum Ellwangen. Die zweitgrößte berufliche Schule im Ostalbkreis ist seit dem 1. August geteilt: In eine gewerblich-hauswirtschaftliche Schule mit den Pflege- und Gesundheitsberufen und Vollzeitschulen gleicher Ausrichtung sowie eine gewerblich-kaufmännische Schule mit den Metall- und Elektroberufen, den kaufmännischen Berufen sowie Vollzeitschulen mit dieser Ausrichtung.

Zum 31. Juli sind Schulleiter Peter Lehle und die stellvertretende Schulleiterin Susanne Dinkelacker in den Ruhestand gegangen. Schon seit dem 1. August sind die neuen stellvertretenden Schulleiter im Amt. Für die gewerblich-hauswirtschaftliche Schule ist das Stephan Scheiper, der von der Gottlieb-Daimler-Schule 1 in Sindelfingen nach Ellwangen wechselt. An der gewerblich-kaufmännischen Schule ist das Christian Plautz, der bisher Abteilungsleiter am Kreisberufsschulzentrum Ellwangen arbeitet.

Die Benennung der neuen Schulleiter wird in den nächsten Tagen erwartet. Für beide Schulen gibt es je einen Besetzungsvorschlag des Regierungspräsidiums Stuttgart, die inzwischen auch in den Gremien Unterstützung gefunden haben. Damit liegt es nur noch am Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, jetzt schnell wieder für vollständige Leitungsteams in Ellwangen zu sorgen.

Mit dem Schuljahresende sind weitere Lehrer in den Ruhestand gegangen. Barbara Mack war seit 1981 in den hauswirtschaftlichen Klassen unter anderem als Mathematiklehrerin und Koordinatorin für den Wechsel in die sogenannten Übergangsklassen mit viel Herz im Einsatz. Maria Baumann war in der kaufmännischen Abteilung als Fachlehrerin für Religion, Deutsch und Gemeinschaftskunde tätig,

Die Ärztin Gabriele Schöll hat in der Berufsausbildung der medizinischen Fachangestellten und in der Altenpflege unterrichtet. Sie war mehrere Amtszeiten als Beauftragte für Chancengleichheit engagiert. Johann-Georg Lang arbeitete als Englischlehrer vor allem in den kaufmännischen Berufskollegs. Volkmar Unger war als Fachlehrer für Deutsch und Gemeinschaftskunde in vielen kaufmännischen Klassen eingesetzt.

Dir Ärztin Irene Käser war in den unterschiedlichen Berufsausbildungen in der Pflege, bei den medizinischen Fachangestellten sowie den technischen Assistenten aktiv. Mario Jäger hat außer seinem Einsatz in den kaufmännischen Fachklassen als Assistent der kaufmännischen Abteilungsleitung fungiert.

Zwei langjährige Mitarbeiterinnen in der Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit haben die Schule im Laufe des vergangenen Jahres verlassen. Claudia Baxhuku hat dieses Unterstützungssystem am KBSZ 1999 installiert und grundlegend aufgebaut und Ellen Bischoff arbeitete seit 2008 ebenfalls in diesem Tätigkeitsfeld.

Vanessa Ganßloser war als Büchereifachkraft und Sekretariatsassistentin an der Schule. Sie hat jetzt auf eine andere Stelle in der Landkreisverwaltung gewechselt. Alle verabschiedeten Kräfte wurden mit kleinen Präsenten, vor allem aber mit viel Beifall in den Ruhestand verabschiedet.