In Ellwangen gibt es viel Unterstützung beim Tod und seinen intimen Momenten

In unserer Serie „Lebensqualität bis zuletzt“ begleiten wir die Ehrenamtlichen des Ambulanten Ökumenischen Hospizdiensts in Ellwangen bei ihrer Arbeit. Der Tod scheint in unserer Gesellschaft immer noch tabuisiert, in dieser Serie wird er zum Thema gemacht. In diesem Kontext aber gibt es durchaus schöne Geschichten, wie uns die Mitarbeiter eindrucksvoll zu berichten wissen.

Seit dem 1. März 2007 arbeitet Sozialpädagogin Barbara Sittler als Koordinationsfachkraft hauptamtlich beim Ambulanten Ökumenischen Hospizdienst in Ellwangen. Das Thema „Tod“ oder „Sterben“ sei immer noch gesellschaftlich tabuisiert, sagt sie, „dabei erleben wir bei der Arbeit wirklich sehr viele schöne Geschichten“. Sie wisse, dass sich das paradox anhöre, kann es aber erklären.

22 Ehreamtliche arbeiten mit

Aktuell arbeiten 22 Ehrenamtliche beim Ellwanger Hospizdienst, Sittler begleitet diese bei den regelmäßigen Gruppenabenden und muss auch immer wieder dafür sorgen, dass insgesamt genügend Ehrenamtliche im Dienst sind. „Wir sind stark auf die Öffentlichkeit angewiesen. Viele Menschen wissen gar nicht, dass es uns gibt oder sagen hinterher: Hätten wir mal gewusst, dass es Euch gibt“, berichtet Sittler. Das sollte sich im Idealfall ändern.

Sittler und Böhme sind die Einsatzleitung beim Hospizdienst

Sittler selbst begleitet Sterbende nicht persönlich. Sie und Karin Böhme sind die sogenannte Einsatzleitung. Das bedeutet, dass die beiden Frauen wechselnd das Bereitschaftshandy haben. Folgt ein Anruf, dann wird der Erstbesuch bei der entsprechenden Familie von Sittler oder Böhme gemacht.

Dieser Erstbesuch ist für den weiteren Verlauf ungemein wichtig. Es geht um das erste Kennenlernen des Patienten, der Familie und darum, die Situation rund um den Sterbenden zu beobachten. Wie ist die Wohnsituation? In welchem Zustand ist der Patient? Wie häufig wird ein Mitarbeiter benötigt? Manchmal teilen sich auch mehrere Ehrenamtliche auf einen Patienten auf, wenn dieser mehr Bedarf an Begleitung hat, erklärt Sittler.

„Wir möchten die Person in diesem Erstgespräch so gut es geht kennenlernen. Danach müssen wir dann überlegen, welche Ehrenamtlichen am besten zum Patienten passen würden. Da liegen wir aber mit unserer Einschätzung schon immer ganz gut, es passt eigentlich immer“, erklärt Sittler schmunzelnd. Natürlich gibt es auch ein formelles Prozedere in Form eines Fragebogens, doch das richtige Gefühl erhalte man erst nach den Gesprächen. „Das Sterben ist ein intimer Moment. Da muss die Chemie einfach stimmen“, fährt Sittler fort.

Es ist kein Ehrenamt wie jedes andere, das weiß Sittler nur zu gut. Deswegen legt sie großen Wert auf die Gruppenabende, die einmal im Monat stattfinden. „Die zwischenmenschlichen Treffen sind unglaublich wertvoll. Viele Begleitungen sind nicht einfach. Darüber zu sprechen, ist ungemein wichtig“, sagt sie. Dazu seien auch nicht immer alle 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter parallel und ständig im Einsatz.

Die Treffen dienten also auch dazu, „nicht abgehängt“ zu werden von der Gruppe. Viele ihrer Ehrenamtlichen aber würden sich die Zeit manchmal auch „aus den Rippen schneiden“, das aber durchaus gerne. In ihrem Team sind die Ehrenamtlichen entsprechend zertifiziert, auch Weiterbildungen werden regelmäßig angeboten, Supervisionen werden angeboten, dazu unterliegen alle Mitarbeiter selbstverständlich der Schweigepflicht.

Als Mitarbeiter in ihrem Team sollte man eine grundsätzliche Offenheit gegenüber Menschen haben, psychisch stabil sein, über Reflexionsbereitschaft verfügen und man sollte sich ausreichend mit sich selbst und dem Tod auseinandergesetzt haben. „Dazu sollte das familiäre Umfeld nicht dagegen sein, sondern dieses Ehrenamt unterstützen. Manchmal finden Dienste eben auch am Wochenende statt und da muss das Umfeld mitspielen, sonst wird es schwierig“, weiß Sittler. Grundsätzlich aber ist sie sich sicher: „Jeder kann jedem Menschen zwischenmenschlich begegnen. Man braucht vielleicht nur den Mut dazu.“

Kraft und Zeit für die Angehörigen der Sterbenden

Der Hospizdienst sei auch dazu da, den Familien der Angehörigen zusätzlich Zeit zu verschaffen. Was im Einzelfall mit den sterbenden Patienten gemacht werden kann, ist von Fall zu Fall verschieden. Manchmal geht es um die bloße Gesellschaft, manchmal schaut man gemeinsam TV, manchmal führt man ganz alltägliche Gespräche, über das jüngste Fußballspiel beispielsweise.

Es geht manchmal auch darum, unerfüllte Wünsche zu ermöglichen, wenn sich Sterbende vielleicht noch mit Angehörigen versöhnen oder aussprechen möchten. Hier vermitteln die Ellwanger ebenfalls. „Wenn das gelingt, das haben wir schon einige Male gehabt, dann ist das ein wirklich schöner Moment, der einen berührt“, sagt Sittler.

Bei der Arbeit mit den Sterbenden sei es wichtig, die Distanz zu wahren, sagt die Sozialpädagogin. „Diese Distanz braucht man unbedingt und auch die Sterbenden wünschen sich diese häufig. Sie möchten häufig den Angehörigen nicht zur Last fallen und öffnen sich häufig Fremden gegenüber eher“, erklärt Sittler. Freundschaften aber, so Sittler, würden in den seltensten Fällen entstehen, dafür sei die Zeit meist zu knapp.

„So entstehen tiefe Bindungen eher selten“. Die Distanz schaffe man allerdings nur, wenn man sich selbst gut kenne, zudem dürfe man den Sterbenden auch nichts überstülpen aus seiner eigenen Welt, sagt Sittler. Auch das bedeutet, Distanz zu wahren. Größerer Austausch bestehe eher mit den Angehörigen. „Die Angehörigen sind häufig froh, wenn sie jemanden zum Reden haben“, weiß Sittler. Sie selbst ist schon häufig begeistert gewesen von den Geschichten, die sie von den Sterbenden erfahren habe.

Wahnsinnige und beeindruckende Lebenswerke

„Man erfährt da manchmal wahnsinnige Lebensgeschichten, Lebenswerke und man ist dann doch immer wieder erstaunt, wie viel diese Menschen einfach schon erlebt und teilweise überstanden haben. Ich finde das unglaublich bereichernd“, sagt Sittler. Dazu würden sich Menschen gegen Ende des Lebens noch einmal verändern, „sie werden authentischer.

Der Tod hat dann häufig etwas Friedliches an sich“. Und mit dem Tod endet es immer, der Weg dorthin wird den Patienten und deren Angehörigen aber durch den ambulanten ökumenischen Hospizdienst wesentlich erleichtert. Und genau das ist es, was Barbara Sittler und ihr Team machen möchten, Lebensqualität bis zuletzt aufrechterhalten.