Viel Spaß auf dem Reiterhof

Auf dem Reiterhof Eichert in Eigenzell ist immer etwas los. Emma Principi und Magdalena Dick aus der Klasse 4 der Grundschule Schrezheim haben für den „Zeitungstreff 2019“ einen Bericht verfasst.

Viele Kinder haben in Eigenzell Reitstunden und reiten dort. An manchen Tagen wimmelt es nur. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt: Im „Reiterstübchen“ gibt es eine Küche mit vielen Sitzplätzen und für die durstigen Reiter und Reiterinnen Getränke zu kaufen.

Natürlich bieten die Besitzer des Hofes Kindergeburtstage an. In den Ferien gibt es Urlaubstage für die Reiterinnen und Reiter mit Übernachtungen. Wie es oft üblich ist auf Pferdehöfen, gibt es nicht nur Pferde, sondern auch Katzen und Kater. Für die Pferde und Ponys gibt es eine schöne und gepflegte Unterkunft. Da so viele Pferde und Ponys auf dem Reiterhof Eichert leben, gibt es eine elektroangetriebene Laufanlage. Den Tieren und den Kindern gefällt es sehr gut in Eigenzell.