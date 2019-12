Viel Musik und jede Menge Whisky im Ellwanger Irish Pub

Konzerte, Quiz, Bingo und Whisky, seit dreieinhalb Jahren betreibt der irisch-schottische Kulturverein das Pub in Ellwangen. Jetzt ist das Programm fürs kommende halbe Jahr vorgestellt worden. Viele Konzerte stehen drauf, denn das Irish Pub will regionalen Bands eine Chance geben.

Das Konzept geht auf, freuen sich Mario Kreuz und Andreas Müller. Der Ruf des Pubs als Konzertveranstalter ist inzwischen so gut, dass sich die Bands schon von alleine melden. Viele gibt es nicht mehr, die regelmäßig Konzerte machen und dann noch regionalen Bands eine Chance geben. Das wissen die Bands zu schätzen und die Besucher auch. Die kommen gerne, weil hier ein Konzert nur zwischen 5 und 8 Euro Eintritt kostet. Den kassieren die Musiker, die dafür aber keine Gage bekommen. Eine Win-win-Situation, findet Müller: Die Bands haben eine Bühne und das Pub ein volles Haus.

Die Musik im Pub ist nicht unbedingt die, die man erwarten würde. Folk ist eher selten zu hören, es gibt kaum Bands in der Region, die das spielen, bedauert Kreuz. Die 24-Folk-Strings gehören dazu, die Band tritt am 18. Januar auf.

Für Folk steht auch Tom Cat Wilson. Er ist zwar nicht aus der Region, aber gehört praktisch zum Inventar des Pubs und das schon seit seiner Gründung. Die war irgendwann Anfang der 2000er-Jahre. Wilson spielt jedes Jahr zum Geburtstag des Pubs, 2020 ist das am 9. Mai.

Als regionale Bands spielen am 21. Dezember Heino Fauch and Friends, am 8. Februar Noise Pollution, am 21. März Svens Hysteria und am 18. April Energy Supply. Fest im Programm mit zwei Terminen am 22. Februar und 23. Mai sind Flos Jam und die Karaoke-Abende am 4. Januar und 19. Juni.

Dazu kommen regelmäßige Events. Mittwochs ist Pub-Quiz, donnerstags Bingo. Das haben die neuen Vereinsmitglieder wieder aufleben lassen, und das kommt gut an. Sie sind zwischen 22 und 29 Jahren alt und durch sie hat sich auch das Publikum verjüngt, was Kreuz und Müller sehr begrüßen.

Schließlich braucht es einen großen Stamm von Aktiven, um das Pub überhaupt am Leben zu halten. Geöffnet ist von Mittwoch bis Samstag. Um an noch mehr Tagen aufzuhaben, brauche es 15 bis 20 Aktive mehr, sagt Müller und wirbt für Zulauf: Eine Mitgliedschaft im irisch-schottischen Kulturverein sei auch gut dazu geeignet, um in Ellwangen Fuß zu fassen.

Außerdem kann man dort zum Whisky-Experten werden. Um die 30, auch seltene Sorten stehen auf der Karte. „Das findet man so schnell nicht mehr“, sagt Müller. Na gut, in Nördlingen sei die Auswahl noch größer, aber das sei auch ein Club, kein ehrenamtlich geführtes Pub. Das nächste Whiskytasting ist am 17. Januar, anmelden kann man sich schon jetzt im Pub zu den Öffnungszeiten.

Das irische und schottische Nationalgetränk kann man auch beim Weihnachtsmarkt in Ellwangen kennenlernen, wo der Verein einen Stand hat. Aber es gibt auch hot Cider, als Abwechslung vom ewigen Glühwein.