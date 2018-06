VHS bietet Englischfür Kindergartenkinder

Je früher Kinder eine Fremdsprache lernen, umso leichter fällt sie ihnen später. Die Volkshochschule (VHS) Ellwangen bietet deshalb in ihrem neuen Herbstprogramm in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten Schrezheim einen Schnupperkurs „Englisch für Kindergartenkids ab fünf Jahren (Vorschüler)“ an. Auf spielerische Art lernen die Kinder bei Petra Kohler erste Wörter und Sätze in Englisch, dabei wird gespielt, getanzt, gesungen und gelacht. Der Kurs ist im Kindergarten Schrezheim und beginnt am Montag, 24. September.

Professor Dr. Immo Eberl, der Leiter der VHS Ellwangen, stellte das neue Herbstprogramm vor. Mit ermäßigten Gebühren wird darin Unterrichtshilfe für Schüler angeboten, so in Englisch, Französisch, Latein und Mathematik. „Freizeit und Bildung für Menschen mit und ohne Behinderung“ bildet ebenfalls ein Schwerpunkt im neuen Programm, darunter fallen eine behindertengerechte Stadtführung, „Tafeln im Dunkeln“ mit einem kulinarischen Fünf-Gänge-Menü, Therapeutisches Nordic Walking und „Atempause“, um zur Ruhe zu kommen. Vorträge thematisieren den Jakobsweg, Venezuela, die Geschichte der Juden im Ostalbkreis, Land und Leute im Oberamt, Reichsabtei und Chorherrenstift Ellwangen, Umwelt- und Naturschutz im Wald oder auch Burnout.

Weitere Kurse betreffen Kultur und Gestalten, Kochen und Backen, Arbeit und Beruf, Sprachen (darunter ein Chinesisch-Grundkurs) und Gesundheit. Hier reicht das Angebot von Goldschmieden, Malen, Arbeiten mit Ton und Orientalischer Tanz über Rhetorik, Autogenes Training, Yoga und Qigong bis hin zu Nudelhits, raffinierten Pfannengerichten, Brunchen im Advent und „Bolleywood – Indische Küche“. (sj)