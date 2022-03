VfL Neunheim packt bei der Kreisputzete mit an

An der Kreisputzete am vergangenen Wochenende haben sich auch wieder über 50 Erwachsene und Kinder des VfL Neunheim beteiligt. Bevor die Helfer zum Müllsammeln ausgesandt wurden, ging der Vorsitzende Dieter Schips auf die Verantwortung aller für die Umwelt ein. Alle sollten darauf achten, dass Müll da landet, wo er hingehört: in der Mülltonne und nicht in der Landschaft. Er appellierte in diesem Zuge an alle, auf die Umwelt besser aufzupassen und die sauber zu halten. Im Anschluss wurden vier Gruppen ausgesandt: in Richtung Alte Steig sowie zum Wagnershof, zum Sportplatz und zum Industriegebiet Neunheim. Mit Bollerwagen, Greifzangen und Handschuhen bestückt, wurde Unmengen an Müll weggeräumt. Zum Schluss trafen sich die Helfer beim Gasthof „Hasen“ wieder, wo der VfL Neunheim ein Vesper und Getränke spendierte. Mit einem gemeinsamen Abschlussfoto und dem zahlreich gesammelten Müll endete die Aktion. Alle Teilnehmer konnten mit der Gewissheit, etwas Gutes für das Dorf getan zu haben, zufrieden den Nachhauseweg antreten. Foto: VfL Neunheim