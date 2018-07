VfL Neunheim feiert 50-jähriges Jubiläum

Der VfL Neunheim hat sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Dazu hat der Verein ein großes Festwochenende auf dem Sportplatz veranstaltet. Dieses sollte der Höhepunkt im 50. Gründungsjahr sein.

Das Festwochende begann am Freitag mit einem Turnier, an dem Unternehmen aus dem Verbund Ellwangen sportiv teilnahmen. Abends stieg dann die große Kultparty mit der mobilen Disco High Life. Das ließ sich auch die Jugend nicht entgehen. Am Samstagnachmittag dann wieder Fußball: Neunheim and Friends – ausgewählte Spieler aus benachbarten Vereinen – spielte gegen den VfR Aalen. Die Profis des VfR erzielten zu Beginn der Partie ein Tor, aber der Torwart der Gastmannschaft, Tarik Rehe, hielt ansonsten seinen Kasten sauber, unter großem Jubel der Zuschauer.

Neunheim schafft den Ausgleich

Doch das Spiel blieb ausgeglichen. Marius Gentner glich nach Elfmeter aus. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie noch keine 15 Minuten alt. Doch der Einsatz der Neunheimer gegen die Profis des VfR reichte nicht aus. Zum Spielende stand es 5:1 für Aalen.

Beim bayerischen Abend sorgte die fünf-köpfige Essinger Band „Falkensturz Echo“ für Stimmung. Dirndl und Lederhosen wurden passend zum Motto des Abends aufgetragen. Auch die Speisekarte stand ganz im Zeichen der blau-weißen Nachbarn: Grill-Hähnchen, Leberkäse, Brotzeitbrettl, Wurstsalat, Emmentaler Käse und sogar Oktoberfest-Hefeweizen. Die Oktoberfeststimmung war perfekt.

Begeisterte Stimmung auf den Bänken

Die Essinger trugen ihren Teil dazu bei. Begeistert standen die Gäste auf den Bänken, tanzten und klatschen. Bei überwiegend deutscher Stimmungsmusik bebte das Zelt. Sogar das Küchenteam und die Bedienungen ließen sich von der Stimmung anstecken und machten mit.

Das Jubiläumswochenende klang am Sonntag ruhiger und besinnlicher aus, als die Tage zuvor. Vikar Simon Hof lud zum Familiengottesdienst ein.