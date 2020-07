Vespergebet und Vortrag zum Gedenktag des heiligen Ignatius von Loyola

Die „action spurensuche“ lädt am Sonntag, 26. Juli, unter dem Leitwort „Der Dreieinige öffnet sich“ zur Feier des Gedenktages des heiligen Ignatius von Loyola (gestorben 31. Juli 1556) in die Schönenbergkirche ein.

Ignatius hatte in einer tiefen Lebenskrise ein Vision zur Dreifaltigkeit, die ihm neuen Lebensmut gab und in ihm ein Leben lang lebendig blieb. Dies zeigt auch das große Altarbild in der Ignatiuskapelle oben bei der Krippe. Fünf Tage vor dem Namenstag des großen spanischen Mystikers wird auch beleuchtet, was der Jesuit und Ellwanger Volksmissionar Philipp Jeningen (1642 bis 1704) seinem Ordensgründer an Einsichten verdankte.

Um 18 Uhr ist ein meditatives Vespergebet mit Orgel- und Flötenmusik, Impulsen, gemeinsamen Gebeten und vorgetragenen Liedern in der Kirche. Um 18.45 Uhr folgt dort ein Vortrag mit dem Thema „Innehalten und loslassen: Die Exerzitien des Ignatius und geistliche Übungen bei Augustinus und Thomas vom Kempen“.

Eine Teilnahme ist auch ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Infos gibt es im Pfarramt Sankt Vitus, Telefon 0731 / 3535, E-Mail: stvitus.ellwangen@drs.de und unter www.action-spurensuche.de.