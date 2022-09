Verzögerungsstreifen und Abfahrtsrampe zur L 1060 werden instand gesetzt

Aufgrund starker Fahrbahnschäden zwischen der Beton- und der Asphaltfahrbahn saniert die Autobahn GmbH des Bundes, Außenstelle Kempten, den Verzögerungsstreifen und die Abfahrtsrampe zur L 1060. Aus diesem Grund muss die Ausfahrt Ellwangen in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt werden.

Die Arbeiten erfolgen laut Pressemitteilung im Zeitraum von Dienstag, 6. September, 6 Uhr, bis Freitag, 9. September, 12 Uhr. In diesem Zeitraum ist mit Behinderungen auf der Autobahn zu rechnen. Während der Sperrung ist die Stadt Ellwangen in Fahrtrichtung Würzburg über die Anschlussstelle Aalen/Westhausen und die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U 11 zu erreichen. In Fahrtrichtung Ulm ist die Anschlussstelle Ellwangen weiterhin geöffnet und nicht beeinträchtigt.