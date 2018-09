Verurteilt: Kurierfahrer stiehlt Pakete im großen Stil

Vor zwei Jahren ist ein Berufskraftfahrer aus Osteuropa nach Deutschland gekommen, um Arbeit zu suchen. Er hat sie gefunden – und als Kurierfahrer eines Subunternehmens des Paketdienstes DHL Pakete unterschlagen und Waren gestohlen. Im Ellwanger Amtsgericht klagte Oberstaatsanwalt Jürgen Volmer 153 Einzeltaten an: „Das ist vermutlich nur die Spitze des Eisbergs.“ Geschädigt wurden zahlreiche DHL-Kunden und vor allem die Deutsche Post. Der Schaden beläuft sich auf rund 18 456 Euro.

Seit 41 Jahren ist der 62-Jährige als Berufskraftfahrer in Europa unterwegs. Als Kurierfahrer holte er für Westhausen, Bopfingen und Ellwangen bestimmte Warensendungen im Paketzentrum Günzburg ab und lud sie in sein Fahrzeug. Zwischen Mitte November 2017 und April 2018 klaute er wie ein Rabe und ließ mindestens 153 Mal Päckchen und Pakete mitgehen: „Ich habe sie im Führerhaus meines Lastwagens geöffnet und nachgeschaut, ob ich die Sachen verwenden konnte“, gab er mithilfe eines Dolmetschers reumütig zu.

Ermittlungsbeamten der Post kamen dem Dieb auf die Schliche und observierten ihn mit der Polizei. Als der Vater einer erwachsenen Tochter auf frischer Tat ertappt wurde, gab er an, in seinem Lastwagen zu leben. Seine Mietwohnung habe er aufgegeben. Eine Lüge, wie sich herausstellte, die Richter Norbert Strecker als Versuch wertete, eine Wohnungsdurchsuchung zu verhindern.

Teure Outdoorjacken noch original verpackt

Strecker ordnete die Durchsuchung an und erließ am 6. April Haftbefehl. In der Wohnung entdeckte die Polizei 878 Gegenstände, zum Teil noch originalverpackt: teure Outdoorjacken und hochwertige Strickpullover, Markenschuhe von Adidas und Nike, Küchengeräte und Medikamente, einen Robotersauger, ein Baustellenradio, ein Baby-Smile-Set und vieles mehr, worauf die Besteller sehnsüchtig warteten. Die Polizei versiegelte die Wohnung und stellte die Diebesbeute sicher. Wie ein als Zeuge gehörter Postbeamter aussagte, muss die Deutsche Post den Schaden zu 95 Prozent selbst tragen.

Mitwisser oder Komplizen habe er nicht, gab der Angeklagte an. Die Polizei fand keine Hinweise auf Versuche, die Waren über einen Hehler oder in eigener Regie zu verkaufen. „Man kann aber davon ausgehen, dass die Waren zwischen Fahrern hin und her geschoben wurden“, so Oberstaatsanwalt Volmer. Er bezeichnete das Geständnis als „halbherzig.“

Strecker folgte seinem Antrag und verurteilte den dreisten Dieb, der sich unter Tränen wortreich entschuldigte, zu einem Jahr und vier Monaten ohne Bewährung: „Auch als Abschreckung und generalpräventiv“, so der Richter. Denn Gelegenheit mache Diebe. Der Angeklagte habe große kriminelle Energie gezeigt. Der Haftbefehl wurde aufrechterhalten. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Berufung oder Sprungrevision eingelegt werden. Bei einer Sprungrevision wird die zweite Instanz, in diesem Fall das Landgericht, übersprungen. Das Verfahren würde vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht neu aufgerollt.