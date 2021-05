Angriff aus Eifersucht: Ellwanger Polizei nimmt 29-Jährigen fest

Beamte des Polizeireviers Ellwangen haben am Freitagmorgen kurz vor 2 Uhr einen 29-jährigen Mann festgenommen, der zuvor einen 33-Jährigen angegriffen hatte. Der junge Mann hatte beobachtet, dass sich seine ehemalige Lebensgefährtin und ihr neuer Freund in ihrer Wohnung aufhielten.

Hieraufhin verschaffte er sich Zutritt ins Gebäude und schaltete am Sicherungskasten im Keller die Stromversorgung für die Wohnung der Frau ab. Als der 33-Jährige daraufhin in den Keller zum Sicherungskasten ging, versuchte der 29-Jährige diesen mit einem Elektroschocker außer Gefecht zu setzen, was aber nicht gelang. Anschließend schlug er den Mann mehrfach mit einem Gummihammer auf den Kopf, wodurch dieser mehrere stark blutende Platzwunden erlitt. Der mutmaßliche Angreifer wurde von weiteren Bewohnern des Gebäudes von seinem Opfer weggezogen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der 29-jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Aalen dauern an.