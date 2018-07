Versteckte Orte neu entdecken

Zu einer ökumenischen, spirituellen Entdeckungsreise durch Basilika und evangelische Stadtkirche laden evangelisches Pfarramt und Landpastoral am Samstag, 28. Juli, von 16 bis 18 Uhr ein.

Treffpunkt ist die Kapitelsbibliothek. Nach einer Station im Kreuzgang der Basilika geht es in die Michaelskapelle, in die Gruft der evangelischen Stadtkirche, hoch auf der Orgelempore und abschließend in den Chorraum.