Verstärkung für die Justiz in Ellwangen

Der Justizstandort in Ellwangen wird personell verstärkt. Das hat das Justizministerium in einer Pressemitteilung am Montag angekündigt.

Mit dem Neustellen-Paket für die Justiz im aktuellen Haushalt soll die Justiz in Ellwangen 2,5 Stellen für Richter und Staatsanwälte erhalten. Darauf wies Justizministerin Marion Gentges bei der Bekanntgabe der landesweiten Verteilung der Neustellen für den höheren Dienst am Montag hin. Davon werden 1,5 zusätzliche Stellen auf die Staatsanwaltschaft Ellwangen entfallen. Das Landgericht Ellwangen wird zudem um eine zusätzliche Stelle für eine Richterin oder einen Richter aufgestockt.

Der Staatshaushaltsplan der Landesregierung dieses Jahres lege vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen wie Hass- und Wirtschaftskriminalität sowie Asyl- und Diesel-Verfahrenswelle einen klaren Schwerpunkt auf die Stärkung der Justiz im Land, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir setzen damit ein klares Signal für unseren Rechtsstaat und stellen die Handlungsfähigkeit der Justiz dauerhaft sicher“, wird Justizministerin Marion Gentges zitiert.

Weiter betont Gentges, dass die die baden-württembergische Justiz in den vergangenen Jahren in vielerlei Hinsicht schwer gefordert worden sei. Die Zivilgerichte seien aufgrund massenhaft eingehender Dieselverfahren „hoch belastet“.

Auch bei den Staatsanwaltschaften sei seit Jahren ein Anstieg der Ermittlungsverfahren zu verzeichnen. Aufgrund gesetzgeberischer Aktivitäten des Bundes sehe sich die Strafjustiz zudem mit weiteren Aufgaben konfrontiert. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten dabei nicht nur die Arbeit der Gerichte und Staatsanwaltschaften erschwert, sondern belasten auch den Haushalt des Landes. „Umso erfreulicher ist, dass es im Rahmen der Aufstellung des Staatshaushaltsplans für 2022 gelungen ist, die baden-württembergische Justiz mit insgesamt 84 zusätzlichen Stellen für Richter und Staatsanwälte zu stärken. Mein Dank gilt den Abgeordneten des Landtags von Baden-Württemberg, die mit dem Haushalt ein deutliches Zeichen für einen starken Rechtsstaat gesetzt haben“, so die Justizministerin.