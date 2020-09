Vermisster Mann wurde per Polizeihubschrauber gesucht

Eine Vielzahl von Einsatzkräften und Suchhunden der Rettungshundestaffel sind am Mittwoch an der Suche nach einem vermissten Mann beteiligt gewesen.

Der 79-Jährige hatte am Morgen zwischen 8 und 8.30 Uhr eine Pflegeeinrichtung verlassen, in der er seit längerer Zeit lebt. Nachdem er bis 20.30 Uhr nicht zurückgekommen war und davon ausgegangen werden musste, dass er die Orientierung verloren hatte und den Weg nicht zurückfindet, wurde eine umfangreiche Suche eingeleitet, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war.

Der orientierungslose Mann wurde schließlich am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung in der Ellwanger Innenstadt aufgefunden und in seine Pflegeeinrichtung zurückgebracht.