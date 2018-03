Der seit Sonntag vergangener Woche vermisste Mann aus Baldingen ist tot. Das teilt die Polizeiinspektion Nördlingen mit. Der 68-Jährige wurde in einem Waldstück bei Utzmemmingen gefunden.

Der Hinweis eines Passanten führte die Polizei in das Waldstück, wo die Beamten den 68-Jährigen tot in seinem Wagen fanden. Der Passant traf den Mann am vergangenen Sonntag dort und sprach mit ihm.

Der 68-Jährige soll damals angegeben haben, dass er mit seinem Wagen feststecke, aber keine Hilfe benötige, berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Sachstand liege bei dem Toten kein Fremdverschulden vor.