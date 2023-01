Verkehr am Kalten Markt 2023: Hier sind die Halteverbote und Sperrzonen

Aus Gründen der Verkehrssicherheit werden anlässlich des Kalten Markts 2023 Teile der Innenstadt in der Zeit von Sonntag, 8. Januar, 8 Uhr, bis Mittwoch, 11. Januar 20 Uhr, für den Fahrverkehr gesperrt. Darüber informiert die Stadt Ellwangen in einer Pressemitteilung.

Am Sonntag, 8. Januar, werden die Marienstraße ab der Einmündung Adelbergergasse und die Spitalstraße nach der Einmündung der Goldschmiedgasse für den Fahrverkehr gesperrt. In die betreffenden Abschnitte der Marien- und Spitalstraße kann aus den Nebenstraßen weder ein- noch ausgefahren werden. Lediglich die Straße „An der Mauer" kann aus Richtung Dalkinger Straße/Wolfgangstraße/ Westtangente angefahren werden, wobei Ausfahrtmöglichkeit in Richtung Osten über die Klopfergasse und die Färbergasse besteht. Von der Straße „An der Mauer" kann Richtung Westtangente über die Adelbergergasse ausgefahren werden. An diesem Tag kann der gesamte Marktplatz während des gesamten Tages befahren und beparkt werden.

Für den gesamten Großparkplatz Schießwasen besteht ab Sonntag, 8. Januar, 22 Uhr, ein Haltverbot. Ab Montag, 9. Januar, können nur die angrenzenden Grundstücke des Schießwasens zum Parken freigegeben werden. Der Rest des Geländes wird für die Pferdeprämierung, die Ausstellung „Haus, Garten, Landwirtschaft" und die Ellwanger Technikmesse sowie für weitere Programmpunkte beim Kalten Markt benötigt.

Ebenfalls am Montag, 9. Januar, wird anlässlich des Kalten Marktes der traditionelle Umzug der Reiter und Pferde durch die Innenstadt abgehalten. Der Umzug beginnt um 14 Uhr und startet in der Wolfgangsklinge, führt weiter über die Wolfgangstraße, Marienstraße, Spitalstraße, Oberamtsstraße und endet am Marktplatz. Die Preisverleihung erfolgt zum Schluss des Umzugs vor der Musikschule in der Spitalstraße. Der Umzug wird in der Wolfgangsklinge und Wolfgangstraße beziehungsweise auf dem Parkplatz Sankt Wolfgangkirche aufgestellt. Dort besteht am Montag, 9. Januar, ab 10 Uhr, bis nach Umzugsende ein Haltverbot. Ebenso besteht im Bereich der Umzugsstrecke ab 12 Uhr, bis nach Umzugsende Haltverbot. Davon betroffen sind auch die Anwohnerparkplätze im Bereich des Marktplatzes. Die Innenstadt wird ab 13 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Am Mittwoch, 11. Januar, wird anlässlich des Kalten Marktes der traditionelle Krämermarkt und Ökomarkt abgehalten. Der Marktbereich wird sich wieder auf den Marktplatz, den Landgerichtsplatz, das Kronenbergle, den Karl-Wöhr-Platz, die Schmiedstraße, die Apothekergasse und auf die Spitalstraße ab der Einmündung Färbergasse bis zum „Fuchseck", sowie die Marienstraße ab der Einmündung der Straße „An der Mauer" bis zum „Fuchseck", erstrecken. Es ist deshalb aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendig, die Innenstadt von 4 Uhr bis etwa 20 Uhr für den gesamten Fahrverkehr zu sperren.

Aus Richtung Dalkinger Straße/Wolfgangstraße/Westtangente kommend ist die Einfahrt in die Straße „An der Mauer" möglich. Ebenso kann die Ausfahrt aus der Färbergasse in Richtung Obere Straße erfolgen.

Da im Innenstadtbereich Parkplätze verschiedentlich nicht angefahren werden können, stehen die Parkareale „Am Sebastiansgraben", „Am Stelzenbach", „Priestertörle" und „Insel Mühlgraben" sowie die Parkpalette „Innenstadt/Schöner Graben" von Sonntag, 8. Januar, bis Mittwoch, 11. Januar, gebührenfrei zur Verfügung. Ebenso kann auf dem ehemaligen Bauhofgelände am Mühlgraben gebührenfrei geparkt werden.

Die Verkehrsteilnehmer werden an diesen Tagen gebeten, die angeordneten Regelungen und Verkehrszeichen zu beachten. Das Ordnungsamt weist ausdrücklich darauf hin, dass widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden.