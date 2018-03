Vergnügliche Turbulenzen um und mit Karl May

Im Speratushaus hat das Landestheater Dinkelsbühl die Komödie „Manitu drückt ein Auge zu“ auf die Bühne gebracht. Man hätte diesem nicht nur für Karl-May-Fans – und das sind wir doch alle – vergnüglichen Theaterspaß mehr Zuschauer gewünscht. Maximilian Westphal als Karl May sächselte auf Teufel komm raus, Peter Peniaska zeigte als Assessor Friedmund Seug sogar nackte Brust. Die hübschen Damen Emma May (Monika Reithofer) und Klara Plöhn (Marietta Holl) servierten Feuerwasser mit Gebäck, und Andreas Peteratzinger hatte als Mays Verleger Friedrich Fehsenfeld die Nase voll davon, mit Silberbüchse oder Henrystutzen und Kriegsgeheul über die Bühne zu robben: „Bitte die kurze Version.“ Zur Freude des Publikums gab’s die überaus kurzweilige, längere Fassung des Stücks von Wolfgang Neruda und Christa Rieken.

Alle Welt liest Karl May. Anno 1899 sitzt der Schriftsteller auf gepackten Koffern und will auf Kara Ben Nemsis Spuren in den Orient reisen. Und dann sowas. Die Idylle im sächsischen Kötzschenbroda wird getrübt durch Anfeindungen wie „Hochstapler“, „Betrüger“ „Verderber unserer Jugend“ und Schlimmeres, das May über sich ergehen lassen muss. Zur Seite stehen ihm sein Verleger Friedrich Fehsenfeld, Gattin Emma und deren Freundin Klara. Die Gattin eines Mullbindenhändlers umgarnt den Autor nach Strich und Faden (und wird später dessen zweite Frau).

Nscho-Tschi stirbt höchstens einmal am Tag

Für Karl May, vorbestraft, aber guter Dinge, verschwimmen die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fantasie. Freund Fehsenfeld wird zu Winnetou, dem stolzen Häuptling der Apachen, May selbst zu dessen Blutsbruder Old Shatterhand. Oder ist es umgekehrt? Tollkühn bestehen sie gefährliche Abenteuer in der Trichterschlucht und anderswo im Wilden Westen: „Du hast es so gewollt, Schurke!“ Dabei stirbt die schöne Nscho-Tschi, „meine unschuldsche Liebe, nisch wahr“, wie May nuschelt, aber höchstens einmal am Tag.

Äußerst ungelegen schlägt die Kuckucksuhr an der tapetenverzierten Wand. Noch ungelegener platzt Friedmund als „offizieller Geheimspion“ aus Dresden in die turbulente Szene und zweifelt Mays Doktortitel an. Schnell rückt er in den Mittelpunkt und an den Marterpfahl. Am Ende unterliegt er der streitbaren Emma und steckt im Schrankkoffer. Auf wundersame Weise aber sieht man ihn vor sich, wie er als Winnetous Sohn „Sprechende Taube“ mit Adoptivvater Karl in den Sonnenuntergang reitet.

Das alles lebt von der Spielfreude des großartigen, von Regisseur Peter Cahn klug angeleiteten Ensembles, von hanebüchener Situationskomik und punktgenauen Dialogen. Zu schön, um wahr zu sein? Mitnichten. „Es ist alles wahr. Alles“, sagt Karl May. Nur zu gerne möchte man ihm glauben. Da drückt selbst Manitu ein Auge zu.