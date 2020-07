Vergessenes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Mit 22 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen am Montag gegen 18 Uhr zu einem vermeintlichen Brand aus. Ein 85-Jähriger hatte in seiner Küche in der Patriziusstraße Essen auf dem Herd vergessen, wodurch der Rauchmelder ausgelöst wurde. Der Mann blieb unverletzt; Sachschaden entstand nicht.