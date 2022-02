Verfolgt von Maskierten mit Baseballschläger: 31-Jähriger rettet sich in Klinik

Insbesondere wird darum gebeten, dass sich die Personengruppe, die mit dem 31-Jährigen in Aalen war, meldet.

Das Polizeirevier Ellwangen, das unter der Rufnummer 07961 / 9300 Hinweise entgegennimmt, hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 31-Jähriger hat am frühen Dienstagmorgen gegen 0.25 Uhr über den Notruf die Polizei gerufen und mitgeteilt, dass er sich auf der Flucht vor vier Unbekannten in die Virngrundklinik gerettet habe.

Der Mann, der beim Eintreffen der Polizei völlig außer sich war und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, gab an, dass vier maskierte Personen mit einem Baseballschläger hinter ihm her waren. Zeugen bestätigten im Nachgang, dass tatsächlich vier Männer vor der Krankenhaustür gestanden hätten.

Trotz sofortiger Fahndung konnten diese Männer aber nicht mehr angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit mehreren Personen in Aalen unterwegs. Auf dem Heimweg soll es dann zum Streit gekommen sein.