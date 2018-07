Verfassungsrichter Voßkuhle über „rechtsfreie Räume“

„Diese Form von Rhetorik ist aus meiner Sicht eher kontraproduktiv“, sagt Andreas Voßkuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, im Interview mit der Süddeutschen Zeitung“ über den Begriff „rechtsfreie Räume“, wie er im Zusammenhang mit der Ellwanger Landeserstaufnahmestelle (Lea) verwendet wurde, als sich Asylbewerber der Polizei in den Weg stellten.

Anfang Mai blockierten rund rund 150 Flüchtlinge die Abschiebung eines Asylbewerbers in der Ellwanger Lea. Die Polizei stürmte daraufhin die Lea mit hunderten Beamten. „Es existieren sicher Fälle, in denen die Präsenz der Polizei nicht ausreichend war oder ist. Orte, in denen das Recht systematisch und dauerhaft nicht durchgesetzt wird, sind mir in der Bundesrepublik aber bisher nicht bekannt“, so Voßkuhle weiter. Die Sorge der Menschen, dass der Staat ihre Rechte nicht ausreichend schützt, müsse man indes ernst nehmen. Denn dieser Staat habe ihnen ein Sicherheitsversprechen gegeben, das er einhalten müsse. „Dass es mehr Polizeipräsenz aber nicht zum Nulltarif gibt, sollte auch allen klar sein“, sagt der Verfassungsrichter und fragt: „Ist es nicht auch gefährlich, wenn Verantwortliche von ,rechtsfreien Räumen‘ sprechen und damit den Bürgern noch mehr Angst machen?“ Diese Rhetorik sei eher kontraproduktiv.