Vereinsheim brennt: War es Brandstiftung?

Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 5.47 Uhr ist im Außenbereich eines Gebäudes in der Spitalmühlenstraße ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 25 Wehrleuten vor Ort im Löscheinsatz. Durch das Feuer wurde eine Lärmschutzwand, sowie eine alte Linde in Mitleidenschaft gezogen. An der Mauer entstand Sachschaden von rund 20 000 Euro. Das Feuer griff glücklicherweise nicht auf das Gebäude über. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.