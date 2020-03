Vereinsgarten beim Schloss ist größtes Projekt des Ellwanger Obst- und Gartenbauvereins

Die Erweiterung des Vereinsgartens beim Schloss ist das größte Projekt des Ellwanger Obst- und Gartenbauvereins im Jahr 2020. Der Pachtvertrag sei abgeschlossen, die Genehmigung für den Bau einer Gerätehütte erteilt, sagte der Vorsitzende Edgar Brenner bei der Hauptversammlung des Vereins.

In einem ersten Arbeitseinsatz habe man bereits einiges Gebüsch und den Gartenzaun entfernt. Brenner forderte die Mitglieder des Vereins auf, sich an Aufbau und Umgestaltung des Vereinsgartens zu beteiligen und warb auch für die Teilnahme am geplanten Jahresausflug zur Teigwarenfabrik Albgold mit ihrem großen Kräutergarten. Einen besonderen Dank richtete Brenner an die Mitglieder des Vorstands, die ihn bei der Vereinsarbeit hervorragend unterstützten.

Schriftführer Jürgen Gille nannte die Lehrfahrt zur Bundesgartenschau in Heilbronn und die sommerliche Hocketse im Garten der Familie Schwarz in Eggenrot als Höhepunkte des vergangenen Jahrs. Mit einem Informationsstand zum Thema „Biologischer Pflanzenschutz“ hatte sich der Verein am Grünen Wochenende der Stadt Ellwangen präsentiert.

Über eine gute Finanzlage berichtete Vereinsrechnerin Anita Adler, die trotz etlicher Investitionen einen zufriedenstellenden Kassenstand vorstellen konnte. Auch die Zahl der Mitglieder sei mit über 220 konstant geblieben.

Seit 40 Jahren halten Maja Beck, Horst Göhler und Theodor Preker dem Verein die Treue. Für 25 Jahre wurden Diethelm Geiselhardt, Werner Herschlein, Hans Knecht, Rudi Knecht und Siegfried Rettenmeier geehrt, für zehn Jahre Paul Müller, Renate Götz, Christoph Romer, Erika Hirschle und Anne Gille. Bei den Funktionsträgern erhielt Jürgen Gille für seine zehnjährige Tätigkeit als Schriftführer eine Ehrenurkunde.