Verein Haus und Grund begrüßt Landesgartenschau

Das Thema Landesgartenschau interessiert die Mitglieder von Haus und Grund. Deshalb sind außerordentlich viele zur Mitgliederversammlung gekommen.

Oberbürgermeister Karl Hilsenbeck stellte zusammen mit Klaus Ehrmann die Bewerbung vor. Die Mitglieder fanden die Bewerbung frisch und ideenreich und einen Gewinn für die Stadt und die Bürgerschaft. Sehr gut gelöst sei der Brückenschlag, um die Kernstadt näher an die Jagst zu bringen. Dadurch werde die Jagst erlebbar. Dies sei eine hervorragende Chance, das Stadtbild weiter positiv zu verändern.

Das Konzept zur Landesgartenschau sieht vor, die Innenstadt in den Bereich der Jagstauen hinein zu erweitern und die Stadt für Bewohner und Geschäftsleute attraktiver und lebenswerter zu gestalten. Die positiven Effekte wären jahrelang zu spüren, was auch die Beispiele vergangener Landesgartenschauen in den Nachbarstädten zeigten. Citymanagerin Verena Kiedaisch stellte Maßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt vor. Sie zeigte auf, dass die Leerstände in der Innenstadt nur gefühlt hoch sind. Anhand von Zahlen konnte sie belegen, dass sich die Zahl Leerstände in den den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen ist. Es werde aber weiter aktiv an der Belegung mit interessanten Geschäften gearbeitet. Dadurch sol Ellwangen nicht nur als Arbeitsplatz, sondern auch als Ort zum Wohnen, Leben und Einkaufen interessant bleiben.

Der gesamte Vereinsvorsitz und der Beirat wurde bei den Neuwahlen im Amt bestätigt. Vorsitzender Rolf Merz ehrte viele der über 600 Mitglieder für langjährige Vereinszugehörigkeit. Im Jahr 2020 feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen.