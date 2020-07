Bei der konstituierenden Sitzung des Kirchengemeinderats Sankt Peter und Paul Röhlingen sind die neuen Mitglieder begrüßt und ausscheidende Räte verabschiedet worden. Pater Sony bedankte sich bei den neuen Ratsmitgliedern für die Bereitschaft, sich in den Dienst der Gemeinde und der Kirche zu stellen. Er freue sich auf künftige Zusammenarbeit.

Bei den anschließenden Wahlen wurde der bisherige 2. Vorsitzende, Roland Herzog wiedergewählt. Ihm stehen Nadine Spaag und Jürgen Häfele als Stellvertreter zur Seite. Als Schriftführer wurde Thomas Feifel im Amt bestätigt, zu seiner Stellvertreterin wurde Alisha Ladenburger gewählt.

Im Anschluss wurden von Pater Sony und Roland Herzog fünf verdiente Mitglieder des Gremiums, die nicht mehr zur Wahl angetreten waren, nach jahrelangem Engagement verabschiedet.

Josef Mack war fünf Jahre Mitglied im Gremium, Georg Sikora und Konrad Seckler gehörten zehn Jahre dem Kirchengemeinderat an und Josef Walter sowie Anneliese Rief 15 Jahre. Pater Sony und Roland Herzog würdigten das Engagement der scheidenden Räte. In ihe Amtszeit seien wichtige Projekte gefallen, wie die Sanierungen der Pfarrkirche, des Pfarrhauses und des Kindergartens. Das harmonische Miteinander im Team und auch die herzliche Aufnahme von Pater Sony in Röhlingen seien das Verdienst dieser „tollen Mannschaft“.

Alle verabschiedeten Mitglieder erhielten abschließend ein Präsent und eine Urkunde der Diözese und bei einem gemeinsamen Essen im Vereinsheim der Gartenfreunde Röhlingen wurde noch über manche Anekdote aus der Vergangenheit gesprochen und gelacht.