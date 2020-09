Verdacht auf Überdüngung: Pächter meldet Fischsterben

Am Donnerstag hat der 41-jährige Pächter eines Fischweihers bei Dinkelsbühl, die Polizei alarmiert. In einem der angepachteten Weiher hatte ein massives Fischsterben stattgefunden, was offensichtlich durch äußere Einflüsse verursacht worden ist.

Zusammen mit Beamten des Wasserwirtschaftsamtes fuhren Polizeibeamten zum Tatort, der sich zwischen Schlierberg und Langfurth im Landkreis Ansbach befindet. Hierbei wurde festgestellt, dass in einem Karpfenweiher eine Großzahl dieser Fische verendet war. Da der Verdacht besteht, dass ein Eintrag von Außen zur Überdüngung und Übersättigung des Gewässers geführt hat, entnahmen die Beamten Wasserproben, die nun untersucht und ausgewertet werden. Zudem ermitteln die Polizeibeamten nun, wer diesen Eintrag in den Fischweiher möglicherweise fahrlässig verursacht haben könnte. Gegen die noch unbekannte Person wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Umweltstraftat eingeleitet.