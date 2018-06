Am Sonntag, 14. Mai, findet von 11 bis 14 Uhr der nächste Vegan-Brunch in der Klosterfeldschule in Ellwangen statt. Da an diesem Tag Muttertag ist, bietet die Kinderbetreuung Klosterfeld – Verlässliche Grundschule eine Kinderbetreuung an und es gibt für jede Mutter ein Glas Sekt zur Begrüßung. Wer teilnehmen möchte bringt ein rein veganes Gericht zum Brunch mit.

Wer nichts mitbringen kann oder will, zahlt für das Brunch zehn Euro. In diesem Fall bitten die Veranstalter unbedingt um Anmeldung bis spätestens 10. Mai 2017 bei Sabine Sogl, Telefon 07961 / 560180, oder Julia Weber, Telefon 07961 / 968305.

Geschirr, Besteck und Tassen/Gläser sind zu dem Brunch mitzubringen. Brot und Getränke werden von den Veranstaltern zur Verfügung gestellt. Veranstalter ist die Kinderbetreuung Klosterfeld – Verlässliche Grundschule e.V. in Kooperation mit Animal Rights Watch. (ij)