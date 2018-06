VdK-Lotsen weisenin sozialen Fragen künftig den Weg

Ellwangen (ij) - Ergänzend zu der Sozialrechtsberatung bietet der VdK-Kreisverband Aalen in Ellwangen künftig ein neues Hilfsangebot an. Sogenannte VdK-Lotsen werden Ratsuchenden bei sozialen Fragen und Belangen künftig in der Volkshochschule Ellwangen (VHS), im Büro des Seniorenrates, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Die Vermittlung zu Kontaktstellen, wie etwa Krankenkassen und Selbsthilfegruppen, aber auch zu Rentenversicherungsträgern und weiteren sozialen Institutionen, wird ein zentrales Angebot der neu geschaffenen Einrichtung sein, die ab 14. Juni in der VHS in Ellwangen, Oberamtsstraße 1, Büro des Seniorenrates (Zimmer Nr. 107) an jedem zweiten Donnerstag im Monat jeweils von 15 Uhr bis 17 Uhr ihre Türen öffnet.

Die Erstellung eines Antrages auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und die Vermittlung an die zuständige Pflegekasse und den Pflegestütztpunkt zählen neben der Antragstellung auf der Anerkennung einer Schwerbehinderteneigenschaft zu den Hauptaufgaben der Beratungen, die von Jürgen Holzner, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes Aalen und Vorsitzender des Ortsverbandes Ellwangen, geleitet werden.

Die Beratungsangebote sind sowohl für VdK-Mitglieder wie auch für Nichtmitglieder kostenlos und können zu den Sprechzeiten ohne Voranmeldungen genutzt werden.

Zudem stehen die VdK-Lotsen auch Menschen zur Verfügung, die zunächst nur ein vertrauliches Gespräch über ihre Probleme führen möchten

Der Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes Aalen, Ronald Weinschenk, dankte der Beauftragten für Familien, Frauen, Senioren und Soziales der Stadt Ellwangen, Nicole Bühler, und dem Vorsitzenden des Seniorenrates Ellwangen, Hermann Betz, für die Bereitstellung des Büros.