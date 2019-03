Varta will Produktion ausweiten

Auf das erfolgreichste Geschäftsjahr der jüngeren Firmengeschichte blickt die Varta AG zurück. Der Konzernumsatz ist im Geschäftsjahr 2018 um 12,2 Prozent auf 271,7 Millionen Euro gewachsen. Der Konzerngewinn erhöhte sich um beachtliche 90 Prozent auf 25,7 Millionen Euro.

Dabei soll es nicht bleiben. CEO Herbert Schein kündigt massive Erweiterungen der Produktionskapazitäten an. Neue Produkte sollen die Wachstumsdynamik ebenfalls beschleunigen.

Der Umsatz bei Varta Microbatteries in Ellwangen stieg um 7,5 Prozent auf 218,9 Millionen Euro. Das stärkste Umsatzwachstum lag wiederum bei den kleinen Lithium-Ionen-Batterien (CoinPower). Der Konzern profitiere vom wachsenden Marktsegment für schnurlose Lifestyle-Produkte wie kabellose Kopfhörer, heißt es in der Pressemitteilung der Firma. Bei den Hörgeräte-batterien sei die marktführende Position in einem wachsenden Markt gefestigt worden.

Auch der Heimspeicher-Markt wächst. Hier stieg der Umsatz um 37,4 Prozent auf 51,8 Millionen Euro. Das operative Ergebnis ist von minus 4,4 Millionen Euro auf plus 2,9 Millionen Euro gestiegen.

Aufgrund der massiven Investitionen in die Produktionskapazitäten habe sich die Bilanzsumme auf 401,7 Millionen Euro erhöht. Der Schwerpunkt lag bei den kleinen Lithium-Ionen Batterien (CoinPower). Die weiteren Investitionen sollen wie die im vergangenen Jahr aus eigenen Mitteln finanziert werden, kündigt Finanzchef Steffen Munz an. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach kleinen Lithium-Ionen Batterien wird die Produktionskapazität auf über 60 Millionen Zellen pro Jahr erweitert.

Die Varta AG geht davon aus, dass sie auch 2019 zweistellig zulegt.