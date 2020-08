Varta unterstützt Kinder in Kambodscha

Mit einer Spende von 45 000 Euro unterstützt der Ellwanger Batteriehersteller Varta die weltweit agierende Kinderhilfsorganisation Plan International bei ihrem Projekt „Mangelernährung verhindern“ in dem asiatischen Land Kambodscha. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation erfolgte die Spendenübergabe auf digitalem Weg.

Vor allem bei Kindern und Jugendlichen sind Armut und fehlende Bildung immer noch an der Tagesordnung. „Die Kinder und Familien in Kambodscha haben jede Unterstützung nötig. Mit der Spende von Varta konnten wir die Lebensumstände bereits deutlich verbessern und zudem die Chancengleichheit erhöhen“, sagte Maike Röttger, die Vorsitzende der Geschäftsführung von Plan International.

Im Zuge der über einem Jahr bestehenden Partnerschaft half Plan International dabei, mit der Installation von Wassersystemen, Pumpen und Handwaschstationen in zehn Grundschulen der Region Stung Treng die Hygienesituation von mehr als 2770 Schulkindern zu verbessern. Zur Aufklärung über Hygiene und Sanitärmöglichkeiten wurden Veranstaltungen in 29 Gemeinden organisiert, an denen mehr als 1000 Frauen, Männer und Kinder teilnahmen. Zudem wurde Eltern bei weiteren Veranstaltungen gezeigt, wie aus einfachen Materialien Spielzeug für Kinder angefertigt werden kann. Sie wurden außerdem zu kindgerechter und gesunder Ernährung geschult. 153 Haushalte erhalten darüber hinaus Training und finanzielle Unterstützung für das Anlegen von Gemüsegärten. 37 Familien bauen bereits ihr eigenes Gemüse an und verkaufen ihre produzierte Ware teilweise sogar weiter.

Die Partnerschaft wird jetzt mit dem Projekt „Allin Mikuna – Kinder gesund ernähren“ in Peru verlängert.