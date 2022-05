Varta sucht nach einer Stammzellenspende für den siebenjährigen Felix

Am Dienstag hat der Batteriekonzern Varta unter seinen Angestellten nach einem Stammzellenspender für den siebenjährigen Sohn einer Mitarbeiterin gesucht. Der kleine Felix leidet an einer seltenen Variante des Evans-Syndroms. Bekannt sind weltweit lediglich neun Fälle der Blutkrankheit bei Kindern. Ursache ist ein Gendefekt, aus dem heraus das Immunsystem des Jungen nicht funktioniert.

Aktuell erhält Felix regelmäßig Hormonspritzen, die seine Immunabwehr ankurbeln sollen. Doch eine langfristige Lösung bietet diese Behandlung nicht. Als feststand, dass nur eine Stammzellenspende Felix zu einem normalen Leben verhelfen könnte, wandte sich seine Mutter an die Geschäftsleitung ihres Arbeitgebers. Sie selbst ist in der Personalabteilung von Varta beschäftigt.

Der Spuk nahm seinen Anfang, als Felix immer wieder kleine Bläschen, sogenannte Aphten, im Mund hatte. Mitunter schwollen sie so stark an, dass der Junge nichts mehr essen konnte, erzählte Anja Schwarz. Bei einer Blutuntersuchung stellten die Ärzte fest, dass die Werte ihres Sohnes nicht stimmten. Im Januar vergangenen Jahres bekam Felix die Diagnose. Für das folgende Dreivierteljahr musste er ständig zwischen Zuhause und Krankenhaus hin und her pendeln, erklärte Anja Schwarz.

Das war eine ganz schwere Zeit. Anja Schwarz

Immer wenn Felix mehr als 38 Grad Fieber hatte, brachte ihr Mann ihn in die Klinik. Zu Hause kümmerte sie sich so lange um die beiden Töchter im Alter von einem und vier Jahren. Wegen der Corona-Beschränkungen konnte Anja Schwarz Felix nicht einmal im Krankenhaus besuchen. „Das war eine ganz schwere Zeit“, erinnerte sie sich.

Varta beschäftigt in Deutschland rund 3200 Menschen. Bei der Planung der Typisierungsaktion versuchte die Firma, die Hemmschwelle für die freiwillige Teilnahme so weit wie möglich zu senken, erklärt Pressesprecher Christian Kucznierz. Normalerweise kostet es 35 Euro, sich typisieren zu lassen, um in die Datenbank der DKMS aufgenommen zu werden. Die Varta übernahm die Kosten.

Zudem konnten Varta-Mitarbeiter nicht nur im Hauptsitz in Ellwangen, sondern auch an den Standorten Nördlingen, Dischingen und Neresheim an der Aktion teilnehmen. Für die Typisierung ist lediglich ein Abstrich der Mundschleimhaut nötig. „Spätestens seit Corona kennen wir das alle“, sagte Kucznierz.

Das ist eine einfache Möglichkeit, mit seinem Leben anderen zu helfen. Christian Kucznierz, Varta-Sprecher

Im Jahr 2015 hatte Varta bereits eine ähnliche Aktion veranstaltet – mit Erfolg. Damals wie heute bleiben alle Teilnehmer dauerhaft in der Datenbank gespeichert. So kann sie die DKMS auch dann kontaktieren, wenn sie als Stammzellenspender in einem anderen Fall infrage kommen.

Viele Menschen hätten falsche Vorstellungen vom Ablauf einer Stammzellenspende, bedauerte Varta-Pressesprecher Christian Kucznierz. Der Gedanke an große Spritzen und Operationen schrecke viele ab.

Doch inzwischen gebe es längst bessere Methoden, weiß der Pressesprecher. So laufe eine Stammzellenspende meist ähnlich wie die Abgabe von Blutplasma ab. Die Zellen werden aus dem Blut isoliert, das Blut wird dem Spender anschließend wieder zugeführt. „Das ist eine einfache Möglichkeit, mit seinem Leben anderen zu helfen“, unterstrich Kucznierz.