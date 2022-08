Varta steigt in den E-Sport ein

Der Batteriekonzern Varta unterstützt mit einer Partnerschaft ab sofort die E-Sports-Organisation Fokus, eine der erfolgreichsten europäischen Organisationen im Bereich Gaming und Unterhaltung. Das hat das Ellwanger Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Bereich E-Football

Mit der Partnerschaft solle vor allem die Talentförderung in Österreich vorangebracht werden, wie der Konzern weiter mitteilt. Der Fokus liege dabei unter anderem auf dem Bereich E-Football.

E-Sport, zu Deutsch: elektronischer Sport, umfasst alle Arten von sportlichen Wettkämpfen mit Computerspielen. Meistens spielen dabei die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Mehrspielermodus gegeneinander. Wie beim analogen Sport auch, gibt es dabei mehrere Disziplinen und Wettkämpfe als Individual- und Mannschaftssportarten.

Im November beginnt die Talentsuche

Ab November suchen Varta und Fokus dafür auf sogenannten Scouting-Turnieren die vielversprechendsten Nachwuchsspieler Österreichs. Herausragende Leistungen münden über ein nationales Finale letztlich in das große D-A-CH-Finale.

Dabei handelt es sich um ein länderübergreifendes Finale mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, in dem sich die talentiertesten Gamer für einen Platz in der neu gegründeten Fokus E-Sports-Academy empfehlen und die Chance erhalten, an einem Förderprogramm teilnehmen zu dürfen.

Dennis Andreas Nirtl, Gründer und Geschäftsführer von Fokus, blickt zuversichtlich auf die Partnerschaft. „Schon vom ersten Gespräch an haben wir gemerkt, dass uns wichtige Werte einen und Varta der perfekte Partner ist, wenn es um die hier relevanten Themen Performance und Nachhaltigkeit geht. Wir freuen uns daher sehr, gemeinsam unsere innovative Esports Academy umsetzen zu können, um zusammen die Stars von morgen zu entwickeln", heißt es in der Pressemitteilung von Varta.