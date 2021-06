Varta schüttet erstmals Dividende aus

Die Hauptversammlung der Varta AG hat die erstmalige Auszahlung einer Dividende in Höhe von rund 100 Millionen Euro beschlossen. Das entspricht 2,48 Euro pro Aktie. Damit folgten die Aktionäre dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand.

Die Dividendenzahlung ist ein Novum für das Ellwanger Technologieunternehmen. Die weiter gestiegene Profitabilität und die geringe Verschuldung ermöglichen es dem Batteriehersteller in diesem Jahr, den Aktionären eine Dividende zu zahlen und zugleich weiter massiv in das Lithium-Ionen-Geschäft zu investieren. So wird in Kürze der Neubau einer Lithium-Ionen-Zellenfabrik am Standort Nördlingen eröffnet, wo künftig 60 000 Quadratmeter Produktionsfläche zur Verfügung stehen werden. Die Pilotlinie für die neue, großformatige Lithium-Ionen-Rundzelle V4Drive am Standort Ellwangen wird planmäßig Ende des Jahres in Betrieb gehen. Die hochleistungsfähige Zelle trifft vor allem in den Bereichen Heim & Garten sowie Automobil auf großes Kundeninteresse.

Die Hauptversammlung sprach dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020 mit großer Mehrheit ihr Vertrauen aus. Corona-bedingt fand die Veranstaltung wie im vergangenen Jahr virtuell statt, die Aktionäre konnten sie online verfolgen. Bei der Abstimmung waren rund 26,1 Mllionen Aktien vertreten, was einem Anteil von 64,7 Prozent des Grundkapitals entspricht.

Die langjährigen Aufsichtsratsmitglieder Frank Dieter Maier und Georg Blumauer verabschiedeten sich aus dem Kontrollgremium. Für sie wurden Martin Ohneberg und Professor Werner Tillmetz neu gewählt.