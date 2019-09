Varta investiert weiter in die Batteriefertigung in Ellwangen und Nördlingen

Die Ellwanger Varta AG plant eine weitere Produktionssteigerung von wieder aufladbaren Lithium-Ionen-Batterien. Bis 2022 will der Batteriehersteller über 150 Millionen Lithium-Ionen-Zellen pro Jahr fertigen können. Schon 2020 will das Unternehmen die Fertigungskapazität auf über 100 Millionen Lithium-Ionen-Batterien pro Jahr ausbauen. Die Investitionen erfolgen größtenteils an den Hauptstandorten Ellwangen an der Jagst und Nördlingen.

Der Hintergrund für die angestrebte Steigerung ist laut Firmenangaben unter anderem die wachsende Nachfrage nach wiederaufladbaren Batterien für kabellose Kopfhörer des oberen Preissegments. Weitere Anwendungen für die Batterien gibt es im Gesundheits- und Fitnessbereich. Pro Jahr wachse dieser Markt um über 30 Prozent. Bereits im kommenden Jahr will das Unternehmen mit einem Marktanteil von über 50 Prozent der führende Anbieter bei Lithium-Ionen-Zellen sein.

Der Vorstandsvorsitzende der Varta AG, Herbert Schein, erläutert: „Wir stehen am Anfang eines großen Booms bei den Lithium-Ionen Batterien für kabellose Premium-Kopfhörer, von dem wir am stärksten profitieren. Wir wachsen weiter deutlich schneller als der Markt. Daher erhöhen wir unsere Produktionskapazitäten nochmals massiv.“

Für den neuerlichen Ausbau der Fertigung sollen zusätzlich 130 Millionen Euro investiert werden. Damit sollen Produktionskapazitäten für 50 Millionen Batteriezellen pro Jahr geschaffen werden. Das Kapital soll hauptsächlich aus dem laufenden Geschäftsbetrieb erwirtschaftet werden. Die Investitionen fließen größtenteils in die beiden wichtigsten Standorte des Unternehmens, nämlich Ellwangen an der Jagst und Nördlingen.

In Ellwangen soll neben der Produktion von Lithium-Ionen-Zellen die Elektrodenfertigung erweitert werden. In Nördlingen soll die Zellenproduktion ebenfalls ausgebaut werden. Dazu soll ein Neubau errichtet werden, der an die bestehenden Fertigungsgebäude angrenzt.