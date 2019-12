Varta Consumer Batteries ehrt treue Mitarbeiter

Mehr als ein halbes Jahrtausend Passion und Energie: Zusammen mit Geschäftsführung und Vorgesetzten sind 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Varta Consumer für 25-jährige beziehungsweise 40-jährige Betriebstreue auf Schloss Langenburg geehrt worden. Die Firma hat Standorte in Ellwangen, Dischingen und Sulzbach

Unter den Gästen und Gratulanten waren unter anderem der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Dischingen, Anton Scherer, und Ellwangens Stadtkämmerer Joachim Koch. Nach einem Sektempfang im Automuseum auf Schloss Langenburg wurde in festlichem Ambiente gefeiert.

Einem Arbeitgeber über einen so langen Zeitraum die Treue zu halten, sei in der Schnelllebigkeit des heutigen Arbeitsmarktes alles andere als eine Selbstverständlichkeit, sagte ein Vertreter der Geschäftsführung. Varta Consumer Batteries sei daher besonders stolz darauf, dass das Unternehmen über mehrere Jahrzehnte auf die Erfahrung und Leidenschaft dieser Mitarbeiter bauen durfte und es auch in Zukunft darf.

Für 40 Jahre Unternehmenstreue wurden Bertrand Schiehle, Harald Uiffinger, Vassilios Thoidis, Anita Glasstretter, Karl Bahmann, Erwin Stritzelberger, Horst Udo Jose, Wolfgang Bieg und Klaus Fallenbüchel ausgezeichnet. Für 25 Jahre geehrt wurden Peter Werner, Petra Schwarz, Bruno Barro, Martin Maas, Ulrike Aschauer, Corinna Feifel-Spranz, Stefanie Ott und Martina Schmid.