Varta blickt zuversichtlich auf zweite Jahreshälfte

Trotz anhaltender globaler Herausforderungen erwartet Varta ein deutlich stärkeres zweites Halbjahr im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahrs. Das teilt das Unternehmen in einem Presseschreiben mit.

Der Produktionsstart für neue Kundenprojekte und das erfahrungsgemäß starke letzte Quartal im Bereich Haushaltsbatterien seien wichtige Wachstums- und Ergebnistreiber. Zwar hätten die anhaltenden Folgen von Covid-19 und des Kriegs in der Ukraine in den ersten sechs Monaten Auswirkungen auf das Unternehmen gehabt. Durch lokale Lockdowns und Probleme bei Halbleiter- und Energielieferungen sei es bei einigen Kunden zu Produktionsausfällen gekommen. Dazu kamen massiv steigende Kosten für Rohstoffe und Energie. Die Varta AG hatte in der Konsequenz ihren Ausblick für 2022 am 30. Juli angepasst. Das Technologieunternehmen rechnet jetzt mit einem Konzernumsatz von 880 bis 920 Millionen Euro (statt bisher 950 Millionen Euro bis 1 Milliarde Euro) und einem bereinigten EBITDA zwischen 200 und 225 Millionen Euro (ursprünglich 260 bis 280 Millionen Euro). Dennoch erwarte die Varta AG in den kommenden Monaten Umsatzimpulse vor allem im Lithium-Ionen-Geschäft. Die Investitionen in den Aufbau von Produktionskapazitäten laufen weiter.

Der Umsatz im Segment „Lithium-Ion Solutions & Microbatteries“ liege im ersten Halbjahr 2022 bei 187,7 Millionen Euro, was einem Umsatzrückgang von 19,5 Prozent entspricht. Gegenüber dem ersten Quartal konnte der Rückstand reduziert werden. Die aktuell schwierige Wirtschaftssituation beeinträchtige die grundsätzlich gute Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien für True Wireless Stereo Headsets (TWS) im Bereich CoinPower. Varta reagiert auf die zurückhaltende Nachfrage mit temporären Kapazitätsanpassungen und Kosteneinsparungen, könne aber kurzfristig zur Vollauslastung zurückkehren. Die Produktion für die im zweiten Halbjahr erwarteten Neuprodukteinführungen sei angelaufen. Bis zum Jahresende wird mit einer deutlichen Geschäftsbelebung gerechnet. Innerhalb der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2022 ist das bereinigte EBITDA im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum von 84,4 Millionen Euro auf 53,1 Millionen Euro gesunken, was einem überproportionalen Rückgang im Vergleich zur Umsatzentwicklung entspricht. Auch hier konnte die Lücke gegenüber dem Vergleich auf Basis des ersten Quartals reduziert werden. Diese Entwicklung ist auf die beschriebene Zurückhaltung unserer Kunden im TWS Bereich zurückzuführen, schreibt das Unternehmen in der Mitteilung weiter.

Das Segment „Household Batteries“ umfasst das Geschäft der Konsumentenbatterien und der Energiespeicherlösungen. Der Umsatz in dem Segment ist in den ersten sechs Monaten 2022 im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitpunkt von 164,4 Millionen Euro auf 189,1 Millionen Euro gestiegen. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 15 Prozent. Diese erfreuliche Entwicklung sei vor allem auf das sehr hohe Wachstum im Geschäftsbereich Energy Storage Systems zurückzuführen, das von der sehr hohen Nachfrage nach Heimspeicherlösungen profitiert. Das bereinigte EBITDA ist um 12 Millionen Euro von 27,8 Millionen Euro auf 15,9 Millionen Euro gesunken, was einem Rückgang von 43 Prozent entspricht. Negativ hätten sich der sehr deutliche Anstieg der Rohstoffpreise, die hohen zusätzlichen Energiekosten und der Anstieg der Transportkosten ausgewirkt. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt bei 8,4 Prozent im Verhältnis zum Umsatz, was einem Rückgang um 8,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Trotz der starken Marktposition in den Kernmärkten und der durch die vergangenen Investitionen vorhandenen Produktionskapazitäten, führe die temporäre Abschwächung der Nachfrage nach CoinPower-Zellen (TWS) sowie die gestiegenen Rohstoffpreise, die nur mit einer deutlichen Verzögerung weitergegeben werden können, zu einem Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr, heißt es im Bericht des Unternehmens weiter.Das Unternehmen sei trotz der weltweit anhaltenden COVID-19 Pandemie und der schwankenden Infektionsraten unverändert sehr gut aufgestellt. Die Produktion an den eigenen Standorten laufe seit Beginn der Pandemie ohne wesentliche Unterbrechungen. Trotzdem seien negative Einflüsse auf den Varta AG Konzern spürbar.

Der Krieg in der Ukraine sowie die Einschätzung der zukünftigen Entwicklung seien in ihren Auswirkungen auf das Unternehmen schwer zu bewerten, heißt es. Der Umsatzanteil mit der Ukraine, Belarus und Russland betrage weniger als ein Prozent vom Konzernumsatz und finde ausschließlich über Lieferverträge statt; eigene Werke betreibe das Unternehmen in diesen Ländern nicht. Somit werde derzeit der direkte negative Einfluss aus diesem Krisengebiet als gering eingeschätzt. Die durch diesen Krieg entstehende Kostensteigerungen bei den Rohstoff- und Energiepreisen seien derzeit sehr hoch und es sei nicht abschätzbar, wie lange diese anhalten oder sogar weiter steigen werden. Das Unternehmen werde Kostensteigerungen zumindest teilweise über Preiserhöhungen an Kunden weitergeben. Das erfolgt jedoch mit zeitlicher Verzögerung und in Abhängigkeit von der Markt- oder Konkurrenzsituation.

Nicht auszuschließen sei, dass Kunden durch eigene Produktionsunterbrechungen zeitweise keine Produkte von Varta abnehmen können. Dies könne durch die andauernde Pandemie sowie die Auswirkungen des Kriegs gegen die Ukraine verursacht werden. Zusätzlich bestehe weltweit eine sehr hohe Nachfrage nach Halbleitern, die zu Produktionsunterbrechungen führen oder die Hersteller dazu veranlassen können, die ihnen zur Verfügung stehenden elektronischen Komponenten selektiv einzusetzen. Zusätzlich belastet das negative wirtschaftliche Umfeld die Konsumausgaben, was wiederum für Kunden im Bereich der TWS belastend wirke. Dadurch können Kundenprojekte verzögert oder mit kleinerem Volumen anlaufen.