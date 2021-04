Varta Academy für mehr als 2,5 Millionen Euro - Ausbildungszentrum entsteht in Ellwangen

Varta investiert mehr als 2,5 Millionen Euro in die Varta Academy, eine Plattform für Aus- und Weiterbildung. Im ersten Schritt entsteht am Hauptsitz in Ellwangen ein neues Ausbildungszentrum, das planmäßig im Juli dieses Jahr in Betrieb genommen werden soll. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Der Konzern bezeichnet sich als weltweiten Technologie- und Innovationsführer in vielen entscheidenden Bereichen der Batterietechnologie. Um diesen Vorsprung weiter auszubauen, seien hoch qualifizierte Mitarbeiter entscheidend. Mit einem neuen Ausbildungszentrum – einem Kernstück der Varta Academy – sollen Nachwuchstalente gefördert und entwickelt und zu Batterieexperten ausgebildet werden.

Das Zentrum ist mit einer Gesamtfläche von über 1000 Quadratmetern geplant. Unterricht an Tablets, Smartboards in den Seminarräumen und State-of-the-Art-Applikationen und -Geräte wie Laserbeschriftung oder 3D-Drucker werden der neue Standard für die Ausbildung bei Varta sein, so die Mitteilung. Wissen könne zukünftig zeit- und ortsunabhängig durch eine digitale Lernplattform, beispielsweise via Video, vermittelt werden. Zudem solle mithilfe der Plattform flexibles und selbstgesteuertes Lernen weiter gefördert werden.

Sebastian Lang, Chief Human Resources Officer (Personalleiter) bei Varta: „Der unternehmerische Erfolg von Varta ist die Leistung der gesamten Organisation und vor allem unserer engagierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Varta hat schon immer in die Zukunft und Qualifizierung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert. So sichern wir unsere Innovationskultur und unser langjähriges Wissen. Unsere Auszubildenden lernen und arbeiten an Hightech-Maschinen und -Anlagen. Dieses hochprofessionelle Arbeitsumfeld erweitern wir nun, in Form des neuen Ausbildungszentrums, das die Möglichkeit bietet, anhand smarter Methoden und mit modernster Technik und Anwendungen zu schulen.“

Im vergangenen Jahr haben 27 Mitarbeiter ihre Ausbildung bei Varta begonnen. Neben klassischen Ausbildungsberufen setzt das Unternehmen auch auf akademische Bildung und bietet nach eigenen Angaben eine Vielzahl an dualen Studienplätzen, Praktika und die Möglichkeit für Abschlussarbeiten an.