Varta arbeitet mit Allgäuer Batteriespezialist zusammen

Der Ellwanger Hersteller Varta und Allgäu Batterie haben eine Partnerschaft im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien geschlossen. Das Unternehmen Allgäu Batterie aus Haldenwang in der Nähe von Kempten soll die Rolle des Systemintegrators für die Varta-Batterien übernehmen, die für den Einsatz im Fahrzeugbau bestimmt sind.

Konkret geht es um die Produkte Easyblade und Easyblock von Varta. Diese variablen Lithium-Ionen-Batterien sollen beispielsweise in fahrerlosen Transportsystemen Verwendung finden. Auch Anwendungen in der Logistik oder der Landwirtschaft sind denkbar. Allgäu Batterie soll sich nun um die Integration der Lithium-Ionen-Zellen in die betreffenden Endprodukte kümmern. Dazu zählt zum Beispiel die mechanische Passform für den Einbau der Batterien, die Software und die dazu gehörigen Ladegeräte sowie die Systemkommunikation.

Gordon Clemens, General Manager des Varta-Geschäftsbereichs Power Pack Solutions erklärt: „Die Zusammenarbeit zeigt, dass wir Batterielösungen für eine breite Palette an Anwendungen anbieten können – ohne lange Entwicklungszeiten dank unserer modularen Systeme.“ Manuel Diepolder, Geschäftsführer von Allgäu Batterie, freut sich auf die kommende Zusammenarbeit: „Mit Varta gewinnen wir einen renommierten Partner, der uns dabei helfen wird, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Unsere beiden Firmen ergänzen sich perfekt: Varta produziert hochwertige Zellen und Module, die wir als intelligente Gesamtsysteme konfigurieren und integrieren.“