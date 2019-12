Varta-Aktie steigt in MDAX und TecDax auf

Die Varta-Aktie steigt in den MDAX und TecDAX auf. Das hat die Deutsche Börse bekannt gegeben. Der MDAX umfasst die 60 mittelgroßen deutschen Aktiengesellschaften aus allen Branchen, die hinsichtlich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz unmittelbar auf die 30 DAX-Werte folgen.

Zusätzlich hat die Deutsche Börse die Varta-Aktie in den TecDAX auf genommen. In diesem Index sind die 30 größten und in Bezug auf das Handelsvolumen umsatzstärksten Technologieunternehmen enthalten. Seit dem 18. März des laufenden Jahres notiert das Unternehmen im SDAX, dem Aktienindex für Small Caps.

Die neu zusammen gesetzten Aktienindizes werden zum 23. Dezember wirksam. Die Varta AG baut ihre Fertigungskapazitäten stark aus, da unter anderem die Nachfrage nach wiederaufladbaren Knopfzellen für tragbare elektronische Geräte, hier vor allem Kopfhörer, deutlich steigt.