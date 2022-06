Varta AG orientiert sich an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen

Im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht präsentiert der Technologiekonzern Varta AG seine unternehmensweite Nachhaltigkeitsstrategie und -agenda.

In dem umfassenden Report für das Jahr 2021 hat das Unternehmen dabei unter anderem sechs Verantwortungsbereiche festgelegt, anhand derer seine Nachhaltigkeitsstrategie implementiert werden soll.

Als Orientierung dienen dabei fünf der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Hierbei handelt es sich um: Maßnahmen zum Klimaschutz; nachhaltige/r Konsum und Produktion; Industrie, Innovation and Infrastruktur; Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum; bezahlbare und saubere Energie.

Daneben setzt Varta aber auch auf die Weiterentwicklung seiner selbst definierten Nachhaltigkeitsbestrebungen, die das Unternehmen bereits seit vielen Jahren erfolgreich umsetzt. So konnte über die Jahre erreicht werden, dass heute 92 Prozent des Stroms der Produktionsstätten weltweit von erneuerbaren Energiequellen stammt. Herbert Schein, CEO der Varta AG: „Im 21. Jahrhundert müssen sich alle Unternehmen die Frage stellen: Wie können wir sicherstellen, dass alle unsere Aktivitäten nicht auf Kosten künftiger Generationen gehen. Wir haben gelernt, dass Ressourcen endlich sind“, so der CEO. Und weiter: „Wir müssen sicherstellen, dass wir mit dem, was wir haben, auch verantwortungsvoll umgehen. Als Batteriehersteller stehen wir dabei besonders in der Verantwortung, weil unsere Produkte einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende leisten.“

Daher sei Nachhaltigkeit immer schon ein Anspruch „an uns selbst“ und ein Ansporn des Handelns gewesen. Rainer Hald, CTO bei Vaerta, ergänzt: „Nachhaltigkeit bedeutet für ein Technologieunternehmen, so verantwortungsvoll wie möglich mit allen Ressourcen umzugehen. Das beinhaltet nicht nur die Rohstoffe, die wir verarbeiten. Ein Unternehmen ist nur so gut wie die Menschen, die dort arbeiten. Es kann nur in einer Gemeinschaft gedeihen, um die es sich kümmert, in einer Welt, auf die es achtet.“