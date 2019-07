Ein Unfall mit einem freilaufenden Pferd hat sich am Montagabend auf der Landstraße zwischen Rattstadt und Eigenzell ereignet.

Der 39 Jahre alte Fahrer eines Vans stieß gegen 23.20 Uhr mit dem Tier zusammen, das am späten Abend mit einem Artgenossen in Eigenzell ausgebüxt war. Eine fünfjährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Das Pferd wurde am Kopf verletzt und von einem Tierarzt versorgt.