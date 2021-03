Vandalen wüten nachts im Technikraum

Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben Vandalen nachts im Technikraum der Mittelhofschule randaliert. Wie Ende Januar schlugen die Unbekannten dazu auch am Sonntag, 7. März, eine Fensterscheibe ein. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich beide Male um die gleichen Täter handeln könnte. Im Januar hatten sie auf der Tafel eine Botschaft hinterlassen: „DIE GG GANG war hier.“

Gegen 5.20 Uhr am frühen Morgen des 7. März klirrte das Glas. Vermutlich mit einem Stein schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe zum Technikraum der Mittelschule ein. Er liegt ebenerdig in Blickrichtung des Sportplatzes, sei aber wegen der umgebenden Bepflanzung schwer einsehbar, sagt Schulleiter Harald Rathgeb. Einmal ins Gebäude eingestiegen, randalierten die Eindringlinge, berichtet die Polizeidirektion Aalen in ihrer Meldung zu dem Vorfall. Sie warfen mehrere Werkbänke im Technikraum um und einen Getränkeautomaten im Flur. Dort lösten sie außerdem den Brandmelder aus. Entwendet wurde nichts, allerdings entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 6000 Euro.

„Es ist reine Spekulation, ob es sich um dieselben Täter handelt, die bereits im Januar in der Schule gewütet haben“, sagt Polizeisprecher Bernd Märkle. Doch gebe es Ähnlichkeiten zwischen den beiden Vorfällen. Auch am 30. Januar war Wochenende: ein Samstag. Auch damals hatten die Täter eine Fensterscheibe des Technikraums eingeworfen, damals kurz vor 23 Uhr. Auch damals hatten sie im Technikraum randaliert und den Brandmelder ausgelöst. Im Unterschied zum Einbruch vor wenigen Tagen hatten sie auch noch einen Feuerlöscher entwendet. Außerdem war die Feuerwehr ausgerückt und mit Löschfahrzeug vor der Schule aufgefahren. Bis dahin waren die Vandalen verschwunden. Doch an der Tafel hatten sie damals mit Kreide eine Botschaft hinterlassen: „DIE GG GANG war hier.“

„Natürlich sind wir sehr interessiert daran, diese Vorfälle zu stoppen“, sagt Schulleiter Harald Rathgeb. Hinter den Eindringlingen aufräumen zu müssen koste Mühe und Geld und schon zum zweiten Mal eine Fensterscheibe. Die Mittelhofschule plane deshalb gemeinsam mit dem städtischen Amt für Gebäudemanagement „Maßnahmen, um weitere Vorfälle zu unterbinden“. Genauer wird Rathheb bewusst nicht.

Die Stadt Ellwangen ihrerseits hat für Hinweise, die zur Ermittlung und Überführung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgelobt. „Über die Zuerkennung, Verteilung und Auszahlung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden“, heißt es förmlich. Die Belohnung sei ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.