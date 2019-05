Unbekannte haben im Bereich des Skilifts am Schönenberg an der Werkzeughütte und an der Kassiererhütte die Scheiben eingeschlagen sowie eine Türe aufgebrochen. Entwendet wurde offensichtlich nichts, jedoch wurde der Vorplatz der Werkzeughütte mit Grillutensilien und Glasscherben stark verschmutzt.

Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro beziffert. Die Tat hat sich zwischen dem 1. März und dem 14. Mai ereignet.