Utta Hahn verlässt den Schönenberg

Utta Hahn, Bildungsreferentin der Landpastoral auf dem Schönenberg, wechselt zum 1. September als Dekanatsreferentin nach Schwäbisch Hall.

Die in Ellwangen lebende Utta Hahn ist gebürtig aus dem Hohenlohischen und in Künzelsau zur Schule gegangen. Sie hat Religionspädagogik und Pädagogik studiert. Nach einer Zeitl als Gemeindeassistentin und Gemeindereferentin, ging sie sechs Jahre in die Entwicklungshilfe nach Peru. Über Lauffen am Neckar führte sie ihr beruflicher und familiärer Weg nach Ellwangen.

In der Landpastoral Schönenberg gehört sie zum Team um Pater Jens Bartsch. Utta Hahn ist für die Fort- und Weiterbildungen in den liturgischen Diensten zuständig und für die spirituellen Angebote. Elf Jahre war sie in Ellwangen: „Aus den Kontakten in den Gemeinden sind auch Freundschaften entstanden, das wird mir fehlen“, sagt sie.

Die Stelle der Dekanatsreferentin in Schwäbisch Hall war seither vakant war und wurde von Martin Keßler, Dekanatsreferent auf der Ostalb, kommissarisch vertreten.

Utta Hahn wird am Dienstag, 16. Juli, um 18.30 Uhr im Tagungshaus Schönenberg verabschiedet.