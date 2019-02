Urologe Stefan Bernand übernimmt die Ellwanger Praxis Voigt

Die Urologie in Ellwangen ist gesichert. Mit Stefan Bernand gibt es mitten in der Innenstadt wieder einen Facharzt für Urologie. Denn der 46-Jährige hat zum 1. Januar die Praxis von Winfried Voigt am Marktplatz 19 in Ellwangen übernommen. Offizielle Eröffnung war am 7. Januar. Voigt hatte als erster niedergelassener Urologe in Ellwangen die Praxis im Jahr 1994 gegründet und betrieb sie 24 Jahre lang. Jetzt ging er in den wohlverdienten Ruhestand.

„Ich komme jetzt nicht zur Untersuchung“, begrüßte Volker Grab gut gelaunt den neuen Urologen. Vielmehr überbrachte der Bürgermeister am Freitag die herzlichsten Grüße der Stadt. „Wir freuen uns, dass diese Praxisübernahme und Praxisweiterführung so gut geklappt hat“, sagte Grab angesichts des allgegenwärtigen Ärztemangels und lobte den Standort der Praxis mitten im Herzen der Stadt.

„Ohne Zuweisung kann eine Klinik nicht funktionieren“, blickte Grab auf die gute Zusammenarbeit mit der urologischen Abteilung an der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik. Die Verbindung zur Klinik sei im Hinblick der Versorgung der Bevölkerung sehr wichtig, so Grab. Ingrid Alice Mayer gratulierte mit Tulpen und einem Buch im Namen der Vermieterin, der Mayer GbR, und sprach das mit großem Aufwand sanierte Haus am Marktplatz 19 an. „Ich bin froh, dass nicht alle Ärzte ins Ärztehaus gehen“, sagte sie.

Bernand kommt aus einer Bergmannsfamilie

Stefan Bernand stammt aus dem Ruhrgebiet, genau genommen aus Oberhausen. „Ich komme aus einer Bergmannsfamilie“, verrät der 46-jährige Mediziner: „Meine Mutter war Bergmannstochter.“

Seit 1999 lebt Bernand mit seiner Familie auf der Ostalb. Der Vater von fünf schulpflichtigen Söhnen hat in Mutlangen gebaut. Seine Frau stammt aus Schwäbisch Gmünd und ist seit November vergangenen Jahres Oberärztin der Psychiatrie an der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik, nachdem sie zuvor an der Außenstelle in Schwäbisch Gmünd beschäftigt war.

Von 2004 bis 2011 war Bernand bei Privatdozent Peter Jung in der Urologie an der heutigen Sankt-Anna-Virngrund-Klinik tätig. Seine chirurgische Basisausbildung hingegen hat er in Mutlangen erlangt. In den vergangenen sieben Jahren arbeitete Stefan Bernand in einer großen urologischen Gemeinschaftspraxis mit vier Ärzten in Ulm. Der Urologe hat in seiner Praxis in Ellwangen drei Arzthelferinnen, eine Bürokraft und eine Putzhilfe angestellt.

Ellwanger Klinik hat den Arzt sehr geprägt

„Ich bin dem Städtchen sehr verbunden“, freut sich Bernand über seine 170 Quadratmeter große Praxis in Ellwangen. Seine urologische Ausbildung hat der Mediziner am Katharinenhospital in Stuttgart und in Ellwangen absolviert. „Ich bin ein Kind von Herrn Privatdozent Jung, der hat mich geprägt“, lacht der Urologe in Erinnerung an seine Jahre an der Ellwanger Klinik: „Ich habe da einen Großteil meiner Ausbildung gemacht. Ich kenne alle niedergelassenen Kollegen und die Strukturen im Krankenhaus.“