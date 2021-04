Urban Weigel übernimmt Leitung der Ellwanger Musikschule

Zum 1. April hat Urban Weigel, der neue Leiter der Ellwanger Johann-Melchior-Dreyer-Musikschule, seine Stelle angetreten. Oberbürgermeister Michael Dambacher hieß Weigel herzlich willkommen und verabschiedete sich bei diesem Anlass gleichzeitig vom bisherigen Leiter Moritz von Woellwarth, der neuer Akademiedirektor und Geschäftsführer der Internationalen Musikschulakademie auf der Kapfenburg ist.

Bevor von Woellwarth den Dirigentenstab symbolisch an Weigel überreichte, dankte Dambacher dem bisherigen Leiter für seine stets kreative Arbeit, mit der er viele neue Impulse gesetzt habe – nicht nur in der Musikschule, sondern auch im kulturellen Leben der Stadt. „Für uns waren Sie ein großer Gewinn“, so Dambacher. Nun freue er sich aber auf die Zusammenarbeit mit Urban Weigel, der bei seiner Vorstellung bereits interessante neue Ideen formuliert habe, die zur Weiterentwicklung der städtischen Musikschule beitragen werden.

Urban Weigel ist 55 Jahre alt, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er leitete bisher die Musikschule Bregenzerwald in Vorarlberg. Weigel freut sich auf seine neue Aufgabe in Ellwangen, bei der hoffentlich bald wieder das gemeinsame Musizieren und das Erlebnis im Mittelpunkt stehen. Gemeinsam mit Moritz von Woellwarth will er auch die Ellwanger Tradition der Jagdhornbläser fortsetzen. Die beste Voraussetzung dafür hat er schon: Urban Weigel ist studierter Waldhornbläser.