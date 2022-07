Uralt-Hitzerekord geknackt: Temperatur übersteigt Höchstwert von 1947

Der Hitzerekord aus dem Jahr 1947 ist geknackt. Die Messstation des Deutschen Wetterdiensts in Ellwangen-Rindelbach zeigt am Mittwoch 37,6 Grad Celsius an, übermittelt Schwäbische.de-Meteorologe Andy Neumaier. Damit ist der Jahrzehnte alte Höchstwert überschritten.

Seit 1941 wird am längsten im Ostalbkreis das Wetter in Ellwangen aufgezeichnet. In Schwäbisch Gmünd hingegen steht seit 2007 eine Messstation des DWD. Am Dienstag war es zwar bereits überall heiß, doch da reichte es längst nicht für einen neuen Rekord – 35,2 Grad zeigte das Thermometer als höchsten Wert an.

Nun also ist der alte Rekord pulverisiert, der seit mehr als 70 Jahren den Ostalbkreis dominierte. Auch, wenn es sich hierbei nur um Zehntel handelt. Der alte Höchstwert lag bei 37,4 Grad.