Up Beat Hohenlohe wächst aus den Kinderschuhen

Drei Bands, drei Schulen, drei Konzepte: Das Bandfestival Up Beat Hohenlohe geht vom 20. April bis 5. Mai in die fünfte Runde – ein kleines Jubiläum. Das Projekt entwächst langsam aber sicher den Kinderschuhen.

Das Konzept ist von Anfang an unverändert – junge professionelle Jazzbands kommen an eine Schule in Hohenlohe oder direkt angrenzendes Gebiet, arbeiten dort zwei Tage intensiv mit Schülern und spielen zum Abschluss ein Festivalkonzert, wobei die zuvor gecoachte Schülerband als Vorgruppe auftritt. Erstmals sind in diesem Jahr Musiker aus dem europäischen Ausland dabei, auch ist der Auftritt eines A-capella-Vokalensembles ist neu.

Als Coaches agieren dieses Jahr das „Stefan Karl Schmid/Philipp Brämswig Quartett“, das am 21. April ein Konzert mit der Eva-Schulze-Big Band des evangelischen Schulzentrums Michelbach/Bilz in der Schwäbisch Haller Hospitalkirche gibt.

Am 28. April 2018 gibt es Neo-a-cappella-Klänge mit der Vokalformation Of Cabbages And Kings in der Akademie in Kupferzell. Zuvor zeigt der GTO-Chor aus Osterburken das Erlernte aus den Workshops.

Den Abschluss macht das „Ludwig/Schipmann UK Quintett“ am 5. Mai im Blauen Saal in Öhringen. Die Steam Engine Band des Technischen Gymnasiums Öhringen hat steht als Vorgruppe auf der Bühne.