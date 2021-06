Die Gewitter der vergangenen Tage haben für enormen Schaden gesorgt. In Huisheim im Landkreis Donau-Ries hat sich am Samstag eine Gewitterzelle entladen. Straßen wurden überschwemmt, gut 20 Keller sind vollgelaufen. Am Montagabend wurde in Rainau-Buch ein Damm überspült und eine Straße überflutet. Reinhold Beikircher, Leser der Ipf- und Jagst-Zeitung, hat vom Ellwanger Schloss aus ein Unwetter über dem Virngrund fotografiert. Seine spektakuläre Aufnahme ist am Montag gegen 17.15 Uhr entstanden.