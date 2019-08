Das Wetter hat in Ellwangen einen Schulalarm ausgelöst.

Am Dienstag um kurz vor 23.15 Uhr löste an der Grundschule in der Kastellstraße ein akustischer Alarm aus. Über automatische Ansagen wurde aufgefordert die Schule zu verlassen. Nach Überprüfung wurde festgestellt, dass es vermutlich durch einen Blitz zu einer Überspannung kam und dadurch der Alarm ausgelöst wurde.